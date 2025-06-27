В «Ахмате» заявили о деле чести и обратились к россиянам из-за одной находки в зоне СВО

В одном из подразделений «Ахмата» заявили о деле чести и обратились к россиянам из-за одной находки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном МО РФ/друзья/тыл)».

Речь идет о трофейном клинке, найденном у ликвидированного украинского бойца. На нем стоит клеймо Хабаровского пограничного института и выгравирована надпись «От выпускников 2014 года».

Строение клинка (спуски от середины) и рукояти (бочкообразная форма), а также наличие гарды позволяют идентифицировать его как так называемую финку. Несмотря на надписи, свидетельствующие о наградном характере финки, на клинке видны следы использования.

«Есть выпускники Хабаровского пограничного института?» — обратился автор канала к подписчикам.

Он задался целью вернуть финку «братьям по оружию».

Ранее в сеть выложили фотографию ликвидированного в курском приграничье украинского бойца с редкой деталью. Речь идет о жетоне с личным номером, фамилией и группой крови бойца.