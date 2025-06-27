Глава Минобороны Израиля Кац не исключил новой атаки на Иран

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ разработать план силовых мер против Ирана. В соцсети Х он отметил, что в перечень мер будет включено сохранение превосходства в воздушном пространстве.

«Я поручил Армии обороны Израиля подготовить план силовых мер против Ирана, который включает сохранение превосходства Израиля в воздухе, предотвращение развития ядерного оружия и производства ракет...», — говорится в публикации.

По его словам, также поручено принять ответные меры за «поддержку террористической деятельности» против еврейского государства.