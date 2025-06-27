Россия уже одержала победу в СВО. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы уже выиграли, потому что мы имеем мужество противостоять им, уничтожая их и делая так, чтобы Россия все-таки оставалась страной, которая остается с Богом», — написал Алаудинов в своем telegram-канале «МОЛОТОВ „АХМАТ“».

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По его мнению, Россия смогла противостоять своим врагам и сохранить верность духовным и национальным ценностям.

Алаудинов подтвердил свой тезис, который ранее озвучивал в 2024 году, о том, что победа России заключается не только в военных успехах, но и в способности страны противостоять внешним угрозам. Он подчеркнул, что ключевым фактором победы является духовная стойкость и мужество. Ранее Алаудинов высказывал мнение о начале третьей мировой войны, подчеркивая, что современный глобальный конфликт не обязательно сопровождается обменом ядерными ударами.