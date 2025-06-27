Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после принятия Киевом меморандума РФ в проведении специальной военной операции на Украине наступит поворот. Об этом пишут NEWS.ru.

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Аналитик считает, что значимость этого документа, условия которого были предъявлены еще в ходе прямых стамбульских переговоров, украинская сторона еще не осознала.

Ключевым фактором в дальнейшем развитии конфликта станет контроль над стратегически важными территориями, включая поселок Шевченко в ДНР, где расположено месторождение лития, отметил собеседник издания.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли передаст или продаст ракеты Tomahawk Украине. Эксперт считает, что ни передавать, ни продавать эти ракеты Киеву Трамп не будет, поскольку такое решение Вашингтона может привести к скандалу с Москвой.