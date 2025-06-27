Военный обозреватель Руслан Татаринов сообщил о многочисленных потерях ВСУ в Сумской области. Об этом Татаринов рассказал «Комсомольской правде».

Обозреватель заявил, что около миллиона украинцев скрываются от мобилизации в Киевской области и в самом Киеве. По словам Татаринова, знакомый житель Сум рассказал ему, что центральный госпиталь «просто завален».

«Рубилово там такое идет в лесах - это ад..» - заявил Татаринов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет орудия «Мста-Б» тульских десантников уничтожил укрепленные позиции ВСУ с личным составом в районе сумского села Юнаковка. К этому пункту ВСУ стягивали свои подразделения.

В Минобороны подчеркнули, что в результате удара украинские силы понесли большие потери. Штурмовые группы ВДВ смогли занять опорный пункт и провести его зачистку.