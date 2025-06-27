Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об упорных боях за харьковский город Купянск, до которого российским войскам осталось менее километра. Об этом Марочко заявил «Комсомольской правде».

Марочко назвал Купянск стратегически важным городом для ВСУ. Через Купянск идет снабжение ВСУ, в городе расположен железнодорожный узел и автомобильные развязки. Марочко подчеркнул, что контроль над городом необходим, чтобы обезопасить западные границы ЛНР.

Собеседник «КП» заявил о «довольно-таки серьезном продвижении» российских сил северо-западнее Купянска. ВС РФ начали выбивать украинские силы из некоторых населенных пунктов.

«Наши военнослужащие между Радьковкой и Голубовкой зашли на высоты. А с этих высот уже, в принципе, виден Купянск. Он, по сути, как на ладони. <…> Менее километра осталось до населенного пункта. Это признают даже украинские пропагандисты», - подчеркнул Марочко.

Он добавил, что ВСУ оказались в невыгодном положении в районе Купянска из-за российского превосходства в воздухе.

Марочко отметил, что позитивная динамика отмечается на всех участках зоны СВО, включая сумское и харьковское направления. Он добавил, что ВС РФ улучшают тактическое положение в районе Волчанска и продвигаются в Часовом Яре.

Также активные боевые действия идут на южно-донецком направлении. Там были освобождены несколько населенных пунктов, включая село Новосергеевка юго-западнее Красноармейска. По мнению Марочко, в дальнейшем речь может зайти о продвижении на Харьков в рамках создания буферной зоны.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ отводят силы из-под Купянска из-за успехов ВС РФ. Как отмечал Марочко, отвод украинских сил происходит сразу на нескольких участках юго-восточнее города.