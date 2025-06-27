«Купянск как на ладони»: подполковник ЛНР рассказал о планах ВС РФ

Мария Иванова

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об упорных боях за харьковский город Купянск, до которого российским войскам осталось менее километра. Об этом Марочко заявил «Комсомольской правде».

«Купянск как на ладони»: подполковник ЛНР рассказал о планах ВС РФ
© РИА Новости

Марочко назвал Купянск стратегически важным городом для ВСУ. Через Купянск идет снабжение ВСУ, в городе расположен железнодорожный узел и автомобильные развязки. Марочко подчеркнул, что контроль над городом необходим, чтобы обезопасить западные границы ЛНР.

Собеседник «КП» заявил о «довольно-таки серьезном продвижении» российских сил северо-западнее Купянска. ВС РФ начали выбивать украинские силы из некоторых населенных пунктов.

«Наши военнослужащие между Радьковкой и Голубовкой зашли на высоты. А с этих высот уже, в принципе, виден Купянск. Он, по сути, как на ладони. <…> Менее километра осталось до населенного пункта. Это признают даже украинские пропагандисты», - подчеркнул Марочко.

Он добавил, что ВСУ оказались в невыгодном положении в районе Купянска из-за российского превосходства в воздухе.

Марочко отметил, что позитивная динамика отмечается на всех участках зоны СВО, включая сумское и харьковское направления. Он добавил, что ВС РФ улучшают тактическое положение в районе Волчанска и продвигаются в Часовом Яре.

Также активные боевые действия идут на южно-донецком направлении. Там были освобождены несколько населенных пунктов, включая село Новосергеевка юго-западнее Красноармейска. По мнению Марочко, в дальнейшем речь может зайти о продвижении на Харьков в рамках создания буферной зоны.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ отводят силы из-под Купянска из-за успехов ВС РФ. Как отмечал Марочко, отвод украинских сил происходит сразу на нескольких участках юго-восточнее города.