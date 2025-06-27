Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что бывшая советская республика намерена увеличить число дальнобойных ударов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Российской Федерации, пишет агентство «РБК-Украина».

Примерно две недели назад было принято решение увеличить число операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов для наращивания интенсивности и масштабов ударов, поделился подробностями глава украинского военного ведомства.

Пресс-бюро СВР России 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и ГУР минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций в отношении Российской Федерации.

Россия атаковала объект НАТО в Хмельницкой области

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что опасения российской стороны о том, что нелегитимный киевский режим перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Украины по мирному населению. Глава российского государства, комментируя желание бывшей советской республики провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор. Российский лидер отметил, что паузу в боевых действиях украинская сторона использует, в том числе, для подготовки новых террористических актов, аналогичных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.