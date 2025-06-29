Союзники по НАТО закупили у США в 2024 году оружия на $21 млрд

Союзники Вашингтона по Североатлантическому альянсу в 2024 году закупили у США вооружений примерно на $21 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США. В релизе приводится письменное заявление постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера.

"Европа инвестирует в свою оборону, она также непосредственным образом поддерживает создание рабочих мест в США, усиливает нашу производственную базу", — отметил Уитэкер.

До этого газета The Financial Times сообщала, что увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП проблематично для стран НАТО. По предствленным данным, премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение повысить траты на оборону до 5% ВВП к 2032 году.

При этом в итоговом заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.