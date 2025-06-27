Военный эксперт оценил вероятность «сдвига фронта» в Запорожье

Украинская армия теряет устойчивость к сопротивлению российским войскам, что создает условия для наступления под Запорожьем. Об этом заявил News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, на сегодняшний день главные события разворачиваются слева и справа от Запорожского направления, но оказывают непосредственное влияние и на этот фронт.

«На Херсонском направлении наши войска форсируют Днепр и уже стучатся в ворота Херсона. Слева мы штурмуем Харьковское направление. Думаю, что для Запорожья тоже пробил свой час, потому что это действительно наш регион. (…) Думаю, что мы увидим большой сдвиг фронтов из-за невозможности украинской армии противостоять нашей», - пояснил Матвийчук.

Военный эксперт обратил внимание на то, что российские войска применяют тактику обхода укрепленных районов, перерезая логистику и изолируя узлы сопротивления. Вооруженные силы Украины сталкиваются с растущим давлением, однако сбрасывать их со счетов еще рано.

«Они еще боеспособны, есть достаточно укрепленные районы. Кстати, один из них как раз в Запорожье. Они там хорошо подготовились. Попотеть нам придется. Но я думаю, что опыт обхода таких оборонительных сооружений у нас есть», - констатировал Матвийчук.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов отметил, что российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и фронт у Вооруженных сил Украины скоро может обрушиться.