Вопреки ожиданиям, Россия в результате украинского конфликта может не ослабеть, а усилить свои позиции, что требует от Европы подготовки к возможной эскалации напряжённости. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Bild.

«Я твердо убежден, что российские вооруженные силы станут после этой войны сильнее. Для России уровень потерь вообще не играет никакой роли. Они призывают 200 000 призывников каждый год. Они увеличили численность личного состава до 1,5 миллиона. Это подготовка к масштабному конфликту с Западом», - заявил инспектор сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс.

В свою очередь бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в разговоре о военных расходах НАТО отметил, что в случае поражения Украины Москва может «заставит десятки тысяч украинских солдат присоединиться к российским вооруженным силам».

А министр иностранных дел Йоханн Вадефуль выразил надежду, что новые санкции Евросоюза, подготовка которых ведется в настоящее время, «существенно ухудшит экономическое положение» России.

Ранее издание Politico сообщило, что европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц уже заявил, что Россия представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Москва ни на кого не собирается нападать, а «российская угроза» - это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы».