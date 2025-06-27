Армия РФ освободила Новую Кругляковку в Харьковской области

Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Запад".

Напомним, 22 июня сообщалось о переходе под контроль ВС РФ населенного пункта Петровское в Харьковской области.

А накануне стало известно об освобождении населенных пунктов Новосергеевка и Шевченко, расположенных в ДНР.