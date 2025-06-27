Российские военнослужащие рассказали, как используют БПЛА в зоне СВО

Российские военнослужащие используют беспилотники не только для военных нужд, но и для доставки еды, воды и прочих грузов на передовую. Как сообщает «Известия», подробности транспортного применения дронов раскрыл старший оператор БПЛА с позывным Гром.

Журналисты запечатлели, как дрон поднимается в воздух, груженый бутылкой с 2,5 литрами воды. Следующий беспилотник отправился уже с сухпайком, а еще один — с аптечкой. Количество возможных рейсов зависит от погоды, в том числе от ветра и дождя. Обычно военные за сутки успевают отправить от 20 до 30 подобных посылок.

«Какой-нибудь маленький пакет, сумочку. Все, что он унесет, мы отправляем», — отметил Гром.

Во время полета операторы работают парами — один управляет дроном, а второй следит за обстановкой в небе. Издание отмечает, что все чаще военные используют большие транспортные беспилотники, которые за один раз способны увезти боекомплект или десяток бутылок воды.