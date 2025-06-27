Минувшей ночью Вооруженные силы России ударили по объектам на Украине с помощью сотен беспилотников «Герань» и множества гиперзвуковых ракет «Кинжал», был поражен объект НАТО в Хмельницкой области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram.

«С наступлением полуночи противник сообщил о фиксации огромного количества «Гераней» в воздухе <...>. Чуть позже вражеские ресурсы заявили и подлетах «Кинжалов», — говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.

Отмечается, что некоторые ракеты и беспилотники летели в направлении Киева, однако в итоге миновали украинскую столицу и ударили по Хмельницкой области, где находится военный аэродром Староконстантинов, который называют «важнейшим объектом НАТО» в регионе: на нем базируются самолеты F-16 и работают иностранные специалисты, включая офицеров Североатлантического альянса.

Предполагается, что удары ВС РФ поразили казармы солдат, склады со снарядами и топливом, а также тренировочную базу ВСУ. О поражении истребителей информации нет.

Назван самый прискорбный итог саммита НАТО

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по цеху военного завода в Шевченковском районе Запорожья.