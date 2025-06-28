Минобороны показало кадры боев за поселение в ДНР

Министерство обороны России поделилось кадрами боев за еще одно поселение в ДНР — Червоную Зирку. Запись оказалась в распоряжении ТАСС.

На видео показана съемка с беспилотника. Там же продемонстрированы точные удары по украинским позициям. В частности, на одном из кадров видно, как выстрел попадает прямо в танк противника. Также показаны постройки, из которых валят дым и пыль после стрельбы.

В конце видео заметны солдаты — они стоят посреди полуразрушенных домов с флагом России. В этот же момент беспилотник поднимается выше и снимает окрестности Червоной Зирки.

О том, что войска России зашли в Червоную Зирку, стало известно ранее в субботу, 28 июня. Тогда же речь шла о группировке войск «Восток» — именно ее бойцы смогли взять под контроль это село. Успеха в ДНР военные добились с помощью решительных действий на данном направлении.