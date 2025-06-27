Российские войска ведут активное наступление в Сумской области, под их контроль уже перешел ряд населенных пунктов. При этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заверяет, что ситуация под контролем. Что происходит в зоне проведения спецоперации, разбиралось издание Life.ru.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

В свою очередь замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов отметил, что российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и фронт у Вооруженных сил Украины скоро может обрушиться.

«Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на сегодняшний день остановлено, линия боевого соприкосновения – стабилизирована», - написал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в соцсетях.

Однако, по данным издания, на самом деле ситуация иная. Так, восточнее Сум российские военные ведут наступление на Мирополье и, по некоторым данным, уже вошли в этот населенный пункт. ВС России ведут бои и за Юнаковку. В районе этого села ВСУ попытался провести контратаку, но она оказалась неудачной. Среди тех, кто предпринял попытку остановить российские войска, были британские наемники, а также военнослужащие из 156-й бригады, проходившей подготовку в Великобритании. Они попали в окружение и были уничтожены, отмечает издание.

Военный эксперт Александр Матюшин считает, что российское наступление в данный момент снизило темп из-за того, что Киев подтянул резервы, но на российских полигонах ведут подготовку около 110 тысяч бойцов, которые отправятся в том числе и в Сумскую область.

Влияние Сумской области на российские регионы

По состоянию на 2022 год, на площади почти 24 тысячи квадратных километров в Сумской области проживало чуть больше одного миллиона человек. Регион граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями на протяжении 562 километров.

«Сейчас от границы до Курской АЭС около 65 километров, но в том случае, если Сумская область будет присоединена, расстояние увеличится до 200. И это сделать необходимо потому, что киевский режим сыпал угрозами насчет этого объекта», - отмечается в статье.

В частности, Владимир Зеленский подчеркивал, что, если бы Киев захотел «захватить атомную станцию» в России, то сделал бы это. Также именно из Сумской области наносятся удары по населенным пунктам в российской Курской области.

«Российские кратчайшие планы - это овладение высотами на нашей территории. В частности, подход к Юнаковке, чтобы перерезать трассу в направлении Суджа – Рыльск – Льгов. Потому что мы с этого направления до сих пор, в том числе по территории Российской Федерации, наносим огневое поражение», - отмечал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

При этом в целом из-за продолжающейся укранизации сейчас местное население нелояльно к России, считает военный эксперт Александр Матюшин.

«Жителям Сумской области надо объяснять, что они часть единого русского народа, и в этом смысле проводить пропаганду. Если останется разделение на русских и украинцев, мы обречены проводить СВО вновь и вновь», - уверен эксперт.

Кроме того, в случае присоединения Сумской области, России будет необходимо восстанавливать ее не только после боевых действий, но и после украинской власти. Но как показал опыт Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Россия способна реализовать масштабные проекты, констатировал он.