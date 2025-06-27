В зоне СВО испытали укороченный автомат АК-12К

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) начались испытания новейшего автомата АК-12К. Об этом сообщают «Известия».

Укороченный АК-12К является автоматом третьего поколения. Произведенная концерном «Калашников» модель имеет калибр 5,45 миллиметров, длину 810 миллиметров и вес 3,4 килограмма. Оружие получило складной приклад, магазин на 30 патронов, планки Пикатинни для крепления оптического приборов и навесного оборудования.

Как отмечают журналисты, испытания автомата проходят в условиях максимально близким к боевым. В том числе ими занимаются бойцы группировки войск «Днепр». «Если сравнивать с предыдущей версией, то был укорочен ствол, немного модифицирован предохранитель, сделан соответствующий оригинальный окрас, установлено навесное оборудование», — объяснил отличия нового автомата инструктор по огневой подготовке с позывным Кот.

По словам бойца, АК-12К будет полезным для штурмовых подразделений, которые выполняют задачи в городских условиях или любом другом населенном пункте. Оружие зарекомендовало себя неплохо. Однако собеседник отметил, что цевье автомата быстро забивается грязью и песком, когда боец ползет в окопе.

В материале говорится, что после доработок оружие получат подразделения, выполняющие боевые задачи. «Кстати, аналогов за рубежом этому оружию сейчас нет. Никто и в подметки ему не годится», — подытожил Кот.

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