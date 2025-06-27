Оно находится в населённом пункте Шевченко в ДНР.

В материалах французской газеты отмечается, что, по оценкам исследователей Национальной академии наук Украины, общие запасы лития в стране составляют 500 тыс. тонн, однако из четырёх известных месторождений ни одно в настоящий момент не эксплуатируется.

Накануне в Минобороны объявили об освобождении села Шевченко в Донецкой народной республике. Оно перешло под контроль российских военных в результате успешных действий группировки войск «Восток». При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ пытались удержать населённый пункт именно из-за месторождения этого металла.