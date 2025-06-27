Индия захотела срочно приобрести С-400

Индия и Россия обсудили поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 и другой военной техники в сжатые сроки. Об этом по итогам встречи в китайском Циндао сообщило индийское министерство обороны, передает ТАСС.

«Поставка комплексов С-400, модернизация [истребителей] Су-30MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», — заявили в ведомстве.

В индийском минобороны отметили, что встреча глав военных ведомств двух стран Раджнатха Сингха и Андрея Белоусова состоялась на фоне недавнего конфликта Индии и Пакистана, который подчеркнул важность наращивания военного производства, в особенности систем ПВО и ракет класса «воздух-воздух».

Ранее Белоусов провел переговоры с министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Российский представитель заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между странами и отметил, что важную роль в укреплении стратегических связей между державами играют доверительные отношения между лидерами государств.