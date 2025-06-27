Российские военные заблаговременно выявляют минометные позиции и склады оборудования ВСУ в Сумской области у границы с Россией, выход штурмовых штурмовых групп. И наносят упреждающие удары.

Четкая работа разведки, артиллерии и FPV-дронов не дает противнику развивать атаки на нашу территорию, пишут "Военкоры Русской весны". Канал опубликовал видео уничтожения украинских позиций.

Интенсивность самоубийственных накатов ВСУ на Теткино заметно снизилась.

Возможно, противник копит силы в Сумской области для новой серии атак, предположил проект WarGonzo.

Ситуация в сумском приграничье напоминает "бахмутскую мясорубку": противник подтягивает резервы, которые перемалыватся российскими войсками.

Чем это закончилось в Артемовске, известно - истощенные подразделения ВСУ были отброшены на десятки километров на запад. То же ждет и Сумскую область.