Прилепин объяснил новую отправку военных из КНДР в Курскую область

Писатель Захар Прилепин заявил, что привлечение военных и строителей из Северной Кореи Россией укрепляет взаимоотношения двух стран. Об этом Прилепин рассказал «Аргументам и фактам».

Прилепин отметил, что Россия и КНДР расширяют сотрудничество, укрепляют железнодорожное сообщение и обмениваются опытом. По его мнению, отношения стран будут расширяться на взаимовыгодной основе.

«Сколько и каких людей привлекать - это политики сами уже между собой решат. Во многом зачастую это будет носить символический характер. Понятно, что мы и без этих 5000 человек восстановили бы Курскую область», - подчеркнул писатель.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества». Путин заявил, что северокорейские солдаты защищали Россию как свою родину.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после визита в Пхеньян сообщил о решении Кима отправить в Россию шесть тысяч северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области. Позже глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что военные строители из Северной Кореи приступят к работе в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений.