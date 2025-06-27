Военкор: российские военные вошли в село Мирное

Российские войска, ведущие наступление в ДНР, зашли в село Мирное. Об этом заявил военкор Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале «Синяя Z Борода».

«По оперативным сведениям, наши войска вошли в Мирное, что лежит западнее рубежа Комар-Перестройка», - написал он.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Комар. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это – «важный узел логистики и долговременной обороны противника, прикрытый естественной водной преградой и плотной застройкой».

А военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты рассказали, что для освобождения села Комар им пришлось идти по жаре 17 километров с полной защитой и боекомплектом. При этом подступы к Комару были заминированы, и приходилось пробираться по одному по узкой тропинке.