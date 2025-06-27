Над центром Донецка заметили украинские беспилотники

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили над центром Донецка. Кадры летающего дрона показал репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Над центром Донецка летает вражеский БЛА. Будьте предельно осторожными», — написал репортер.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку БПЛА в ряде районов Ростовской области.

Помимо этого, Минобороны России отчиталось о поражении 16 БПЛА ВСУ. Отмечалось, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 26 июня по 0:00 27 июня. Больше всего беспилотников были сбиты на территории Курской области.