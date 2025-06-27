Польша готова продолжать военную помощь Украине посредством постепенной передачи Киеву снимаемых с вооружения истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью агентству PAP и ряду других европейских агентств (AFP, DPA).

"Польша внесет свой вклад [в военную помощь Украине] посредством постепенной передачи снимаемых с вооружения в Войске Польском МиГ-29", - сказал министр.

Он не стал уточнять, когда именно Варшава будет готова это сделать и удалось ли получить замену советским самолетам у НАТО.

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8 июля 2024 года в офисе Владимира Зеленского сообщили, что, в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер-министр Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО. В июне 2025 года глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский рассказал, что Варшава все еще не готова передать Киеву обещанные истребители.