Удар «Молнии» и операция Су-34: обстановка в зоне СВО к утру 27 июня

В Минобороны России сообщили об уничтожении 50 пунктов управления украинскими дронами за сутки и рассказали об успехах на харьковском направлении. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 27 июня.

Удар «Ноны-К» под Красноармейском

Расчет буксируемого миномета «Нона-К» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Пункт был обнаружен операторами разведывательных дронов.

После наведения миномета на цель, артиллеристы выполнили серию точных выстрелов 120-миллиметрвыми осколочно-фугасными снарядами на дистанции до восьми километров. В Минобороны подчеркнули, что пункт БПЛА был уничтожен при минимальном расходе боеприпасов. Российские военные наносили удары с закрытой огневой позиции.

Удар «Молнии»

Расчеты ударных FPV-беспилотников «Молния» уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена 47-й танковой дивизией 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

В Минобороны отметили, что «Молнии» способны нести мощные боеприпасы, недоступные для обычных квадрокоптеров. Дальность полета этих беспилотников - более 50 километров, а высокая скорость делает их практически неуязвимыми и практически незаметными.

Операция Су-34

Экипаж российского истребителя Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная», сообщили в Минобороны. Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж получил от разведки подтверждение об уничтожении цели и благополучно вернулся на аэродром.

Уничтожение пунктов управления беспилотниками ВСУ

Военные российской группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали до 240 военнослужащих ВСУ, 50 пунктов управления украинскими беспилотниками и три полевых склада боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-центра группировки Ивана Бигму. Также ВСУ лишились танка Т-64, радиолокационной станции RADA, трех станций радиоэлектронной борьбы и другой военной техники.

Ситуация под Купянском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ отводят силы из-под Купянска в Харьковской области из-за успехов ВС РФ. По словам Марочко, отвод сил происходит сразу на нескольких участках юго-восточнее города.

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Марочко добавил, что российские войска увеличили межпозиционное пространство на участке Степовая Новоселовка - Табаевка. Рядом с селом Глушковка был уничтожен укрепленный район ВСУ. Северо-западнее Колесниковки ВС РФ зачистили около двух гектаров леса, уничтожив три замаскированные позиции и два наблюдательных поста ВСУ.