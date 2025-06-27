Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые ВС России применяют в ходе украинского конфликта, стали оружием возмездия, вселяющим страх в бойцов националистического полка Нагцвартии Украины «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает немецкая газета Die Welt, ссылаясь на рассказы военнослужащих.

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Один из бойцов полка с позывным Шайни пояснил, что российские беспилотники представляют собой машины возмездия, которые способны переносить более 50 килограммов взрывчатки. Их приближение распознают по ревущему звуку.

«В любую секунду все может закончиться», — поделился боец.

В статье упоминается и об опасности российских FPV-дронов, работающих на оптоволокне: их сложно отследить, поэтому авторы издания дали им название «Невидимые убийцы».

Ранее российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые используют для поражения наземных целей, предложили вооружить ракетами класса «воздух-воздух». Это радикально поменяет поведение и стоимость боевых операций.