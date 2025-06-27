БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Губернатор: БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске
Беспилотники рано утром пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«На месте в данный момент работают оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.
Федорищев подчеркнул, что в результате попытки атаки никто не пострадал.
Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах Ростовской области.
Кроме того, силы ПВО отразили атаку беспилотников в городе Волжский и двух районах Волгоградской области.