БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе

Беспилотники рано утром пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«На месте в данный момент работают оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.

Федорищев подчеркнул, что в результате попытки атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах Ростовской области.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку беспилотников в городе Волжский и двух районах Волгоградской области.