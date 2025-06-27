В зоне СВО испытали новые ракеты для ЗРК «Панцирь»

В зоне спецоперации успешно применяются новые мини-ракеты для зенитного комплекса «Панцирь». Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

Там уточнили, что боекомплект прошел все государственные испытания и уже поступил в серийное производство.

По словам представителей корпорации, новые боеприпасы показали высокую эффективность против малых беспилотников. Именно такие дроны сегодня часто используются на фронте как для разведки, так и для нанесения ударов. Успешное уничтожение таких целей стало возможным благодаря усовершенствованной системе управления ЗРК.

До этого генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что число ракет для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» увеличилось в четыре раза.

«"Панцирь" модели СМД-Е отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, боекомплект увеличился в четыре раза», — сказал он.

По его словам, вместо 12 ракет, как на предыдущей версии, на нем установлено 48.