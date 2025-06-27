Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники в четырёх районах и в Шахтах Ростовской области
Российские силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах Ростовской области.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Ранее на территории Ставропольского края объявили беспилотную опасность.
В Курской области после падения осколков беспилотника загорелись три хозпостройки.