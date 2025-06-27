25-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была сформирована во Франции, несет потери в Сумской области. Такие данные привел в разговоре с РИА Новости один из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По его словам, ВС России перешли в наступление, чтобы создать буферную зону, тем самым сдвигая противника вглубь региона.