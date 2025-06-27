Попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом. У Москвы по-прежнему достаточно союзников на мировой арене. Однако один из них преподнес неприятный сюрприз Кремлю. Китайское издание Tencent обратило внимание на ситуацию с поставками оружия киевскому режиму Сербией.

«Служба внешней разведки России (СВР) раскритиковала Сербию, считающуюся союзником Москвы. <…> Это уже второй раз, когда СВР публично оказывает давление на Сербию. Разница в том, что на этот раз Кремль, очевидно, больше не может сдержаться», – отмечается в статье.

Так, Белград обходными путями оказывал военную помощь Украине, поставляя боеприпасы через страны ЕС. При этом сербские власти прекрасно знали о конечном получателе поставок. Заявление России на этом фоне прозвучало резко и прямо, отмечают авторы китайской газеты. Москва больше не может игнорировать выходки своего союзника, пишут они. Удивление вызывает тот факт, что Кремль так должно терпел и ограничивался предупреждениями в сторону Белграда.

О поставках Киеву сербских боеприпасов российская сторона знала еще несколько месяцев назад. Однако Вучич и его команда не отнеслись к предупреждениям серьезно, в итоге терпение Москвы лопнуло. Сербский президент отреагировал незамедлительно и пообещал остановить поставки. Отмечается, что у России есть множество способов оказать давление на своего союзника. Поэтому поставки оружия противнику РФ можно назвать игрой с огнем и опасной эквилибристикой, пишет АБН24.

Ранее МВД Сербии сообщило о пресечении попытки свержения власти в стране.