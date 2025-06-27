СБУ разрабатывает комбинации для ликвидации командиров "Ахмата"

Служба безопасности Украины (СБУ) разрабатывает комбинации для ликвидации командирского состава спецназа "Ахмат". Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

Он отметил, что СБУ планируют устранить его самого, а также командирский состав и бойцов группы "Аида", которая всегда была "головной болью" для украинской службы. По словам Алаудинов, поскольку военные "Ахмата" знают об этих планах противника, то чувствуют себя спокойно и продолжают делать свою работу, двигаясь к победе. 24 июня он заявил, что бойцы "Ахмат" являются приоритетными целями для СБУ.

Алаудинов подчеркнул, что украинская служба тратит много ресурсов на попытки уничтожить спецназ. По его словам, СБУ любыми путями стремится получить возможность доложить Киеву о ликвидации любого из командиров "Ахмата".

До этого Алаудинов заявил, что сотрудников СБУ, которые объявили его в розыск, могут найти первыми. На Украине командир "Ахмата" разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны. Украинский суд санкционировал его задержание, он внесен в базу сайта "Миротворец".