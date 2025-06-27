Назван главный урок для Ирана после конфликта с Израилем

В Иране признали, что необходимо рассчитывать лишь на свои силы в случае нового конфликта. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

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«Иранское руководство могло прийти к выводу, что рассчитывать можно только на собственные силы. Ни международные организации, ни стратегические партнеры Ирана не стали обеспечивать его защиту», — назвал он главный урок для Тегерана после конфликта с Израилем.

Вместе с тем иранские власти и так вряд ли рассчитывали, что кто-либо из партнеров действительно поможет республике в противостоянии с Израилем военными средствами. Наконец, конфликт с Израилем и США привел к тому, что ценность ядерного оружия, которое может быть создано в Иране, увеличилась.

Бочаров также оценил возможность появления ядерного оружия у Ирана после конфликта с Израилем. По его словам, вероятность такого исхода остается умеренно высокой.