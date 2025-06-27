Созданная на территории Франции 23-я бригада украинской армии несет серьезные потери в Сумской области, рассказал командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». Об этом пишет РИА Новости.

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«Ведем наступательные действия, сдвигаем противника вглубь Сумской области. <...> Противник пытается заводить резервы, в том числе вновь сформированные бригады по примеру 25-й бригады, которая создавалась на территории Франции», — сообщил военный.

По его словам, подразделение должно было сменить 130-й разведбатальон и 225-ю мехбригаду ВСУ, которые были разбиты еще в мае, однако оказалось слабо подготовлено к боевым действиям. В итоге 23-й бригаде не удалось замедлить наступление ВС РФ.

До этого сообщалось об ударе по военному полигону в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали бойцов Вооруженных сил Украины. Атака произошла на территории бывшего учебного центра Сумского артиллерийского училища, который с начала конфликта использовался для подготовки артиллеристов.