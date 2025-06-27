В России заметили огневую точку с корабельной пушкой

Огневую точку с корабельной артиллерийской установкой АК-306 заметили в России. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

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На фотографии видна установленная на суше АК-306 с шестиствольной пушкой. Можно предположить, что изделие используют для борьбы с дронами или безэкипажными катерами.

В основе АК-306 лежит орудие АО-18Л калибра 30 миллиметров, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Максимальная дальность стрельбы — более восьми километров. При установке на корабли АК-306 наводят дистанционно.

В конце февраля в России заметили грузовик «КамАЗ-5350» с установкой АК-306 в кузове. В марте стало известно, что установку на автомобильном шасси оснастили оптико-электронным комплексом для эффективного поражения целей.

В мае 2024 года «Известия» писали, что российские сухопутные войска применяют морские огневые установки в зоне специальной военной операции. В частности, военнослужащие используют реактивные бомбометы РБУ-6000 и огнеметно-зажигательные комплексы А-22.