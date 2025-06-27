Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что США рано или поздно избавятся от Зеленского.

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По словам эксперта, Зеленский никуда не денется, его вышвырнут, когда придет время.

Профессор отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно скажется на положении Киева.

Вашингтон перестал оказывать Украине военную поддержку и передал Израилю очень ценное оборудование, которое планировал поставить ВСУ.

В то же время армия РФ неудержимо достигает поставленных целей, добавил Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.