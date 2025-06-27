МО Украины объяснило, как сбитая системами ПВО ракета упала на дом в Киеве

Одна из сбитых системами противовоздушной обороны (ПВО) ракет в ночь на 23 июня упала на многоэтажный дом в Киеве. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире радио NV. По информации интернет-издания "Украинская правда", ракета упала на пятиэтажное здание, расположенное в Шевченковском районе.

В результате один из подъездов дома частично обрушился. На распространенных кадрах видно, что спасатели разбирали завалы со второго по пятый этажей. В квартирах из соседних подъездов были выбиты окна. 23 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и глава МВД страны Игорь Клименко сообщили, что Киев и Киевская область подверглись воздушным атакам в ночное время.

В регионе зафиксированы повреждения объектов в Белоцерковском и Бучанском районах. При этом мэр Киева Виталий Кличко объявил о работе систем ПВО. Ночью он также информировал о падении обломков, попаданиях и пострадавших в разных районах города.