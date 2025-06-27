В Германии рассказали о выделении Украине помощи на миллиард евро меньше обещанной

Проект бюджета Германии на 2025 год предусматривает €8,3 млрд поддержки Украине — почти на миллиард меньше, чем ранее заявило Минобороны ФРГ.

Об этом пишет Bild.

«Кабинет канцлера Фридриха Мерца выделяет Украине почти на млрд евро меньше, чем было объявлено министром обороны Писториусом в Киеве всего несколько дней назад», — говорится в материале.

Издание отмечает, что такое заявление противоречит прежней позиции министерства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия планирует выделить дополнительные €1,9 млрд на военную помощь Украине.