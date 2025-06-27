В Германии рассказали о выделении Украине помощи на миллиард евро меньше обещанной

Bild: Германия выделит Украине почти на €1 млрд меньше, чем обещало Минобороны
Проект бюджета Германии на 2025 год предусматривает €8,3 млрд поддержки Украине — почти на миллиард меньше, чем ранее заявило Минобороны ФРГ.
Об этом пишет Bild.
«Кабинет канцлера Фридриха Мерца выделяет Украине почти на млрд евро меньше, чем было объявлено министром обороны Писториусом в Киеве всего несколько дней назад», — говорится в материале.
Издание отмечает, что такое заявление противоречит прежней позиции министерства.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия планирует выделить дополнительные €1,9 млрд на военную помощь Украине.