Стало известно о запуске стратегических бомбардировщиков

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, на Украине объявлена масштабная тревога. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

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Уточняется, что к целям на территории Украины направлены сотни беспилотников-камикадзе типа «Герань-2».

Ранее в июне американское издание Forbes писало, что «Герань-2» неоднократно модернизировали за время специальной военной операции. Аппараты получили помехозащищенную систему навигации и дополнительную защиту двигателя. В арсенал дронов входят различные боевые части, включая термобарические.