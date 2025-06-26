Боевики украинских вооруженных формирований применяют тактику выжженной земли в Двуречной под Купянском Харьковской области и в соседних населенных пунктах, рассказал глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. Об этом пишет ТАСС.

Накануне глава ВГА заметил, что ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол в районе Двуречной, а также продвигаются на левом берегу, чтобы взять в клещи Купянск в Харьковской области. Он добавил, что до города остались считанные километры.

«Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли, так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — отметил Ганчев.

Российские войска ударили по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что ВСУ на фоне переговоров России и США начали применять тактику «выжженной земли», подрывая после своего отступления объекты гражданской инфраструктуры.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, в свою очередь, что боевики ВСУ намеренно выжигают уцелевшую инфраструктуру Волчанска в Харьковской области.

«В принципе, они выжигают всю землю, которая там находится. И те крохи еще не разрушенных домостроений, гражданской инфраструктуры они полностью уничтожают», — уточнил аналитик.

Командир батальона «Барс-3 Родина» с позывным «Дядька» пояснил, что в Запорожской области бойцы ВСУ бьют всем, что имеют в арсенале, в том числе и по мирным жителям, которых по сути должны считать своими соотечественниками.

Офицер запаса управления народной милиции ДНР Максим Дроздов разъяснил, что украинские боевики взяли на вооружение тактику выжженной земли, они желают сделать жизнь людей невозможной.