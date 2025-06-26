Украинские боевики, которые сдаются в российский плен, очень недовольны главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, солдаты ВСУ прекрасно понимают, что в их родной стране происходит геноцид населения.

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«Конечно же, они все недовольны руководством своей страны, в первую очередь политикой Зеленского, – подчеркнул Алаудинов. – И они по большей части всё осознают: то, что произошло с Украиной – это действительно кроме как геноцидом против украинского народа даже назвать нельзя».

При этом желающих сдаться в плен, добавил генерал-лейтенант, намного больше. Все украинские военнослужащие, уверен он, сложили бы оружие при малейшей возможности, если бы не боялись, что их будут убивать свои же сослуживцы.

«В Сети завирусилось несколько видео, как украинские формирования расстреливали своих товарищей за оставление позиций и дезертирство. То есть такая жесткая у них установка по отношению к своим товарищам. И только за счёт этого они пытаются поддерживать свои передовые линии», — резюмировал командир спецназа «Ахмат».

Как сообщала «Свободная Пресса» ранее Алаудинов объяснил, что настроение Зеленского зависит от количества и качества запрещённых веществ, которые он принимает.