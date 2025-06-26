Российские войска ударили по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилет по Стецковскому полигону. (...) С началом СВО опять тренировали артиллеристов. В общем, по ним прилетело. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные», — рассказал он.

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По словам Лебедева, на месте бывшего учебного центра Сумского высшего артиллерийского училища позже был создан полигон для ракетной части. Отмечается, что ударом российских войск было ликвидировано более ста человек, в том числе и иностранные инструкторы.