Армия России ударила по полигону ВСУ с западными инструкторами

Российские военные ударили по полигону в Сумской области, где зарубежные инструкторы обучали украинских боевиков. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

Речь идет о бывшем учебном центре Сумского высшего артиллерийского училища, расположенном вблизи села Стецковка. Впоследствии объект передали ракетной части, но с началом спецоперации там снова начали тренировать артиллеристов, рассказал собеседник.

«В общем, по ним прилетело. А сейчас их тренируют иностранные кадровые военные», — уточнил Лебедев, добавив, что погибших — «больше сотни».

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