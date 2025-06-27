Армия РФ зашла в Удачное в ДНР и начала бои за его освобождение

Российские военнослужащие зашли в Удачное Донецкой Народной Республики и начали бои за освобождение населенного пункта. Взятие Удачного расширит зону контроля на административной границе ДНР.
Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"Мы уже находимся в Удачном, который находится восточнее от Молодецкого, там начались бои. Этот населенный пункт будет позволять контролировать украинскую группировку в данном районе и помогать продвигаться вдоль административной границы ДНР для ее дальнейшего освобождения", - сказал он.