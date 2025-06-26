Вооруженные силы США атаковали две основные вентиляционные шахты иранского ядерного объекта в Фордо, использовав на каждую из них по шесть противобункерных бомб GBU-57. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, передает ТАСС.

По его словам, Иран за несколько дней до удара попытался укрыть шахты бетоном для защиты. Кейн уточнил, что их крышка поражалась первым снарядом для открытия доступа к основной магистрали.

«Задачей снарядов номер 2, 3, 4 и 5 было проникнуть в главную шахту, пролететь на скорости более 1000 футов в секунду (304,8 м/с) и взорваться в зоне проведения операции», — рассказал представитель Пентагона.

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Шестой снаряд был дополнительным, отметил Кейн. Он нужен, чтобы подстраховать на случай, если один из предыдущих не сработал. При этом председатель Комитета начальников штабов заявил, что все бомбы попали в нужные точки.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.