Северная Корея может направить в Россию дополнительные войска для участия в СВО уже в июле или августе 2025 года. Об этом сообщает издание Reuters.

«По нашим оценкам, дополнительное развёртывание может начаться уже в июле или августе», — рассказал член парламента Южной Кореи Ли Сон Квон, пишет Reuters.

Пхеньян уже начал новый призыв военнослужащих для отправки в Россию. Южнокорейская разведка отмечает, что увеличение военного контингента связано с подготовкой Россией возможного крупномасштабного наступления на Украину в ближайшие месяцы. В обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет Москва, по оценкам NIS, предоставляет КНДР технические консультации по запуску спутников и совершенствованию ракетных систем.

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В июне 2025 года обе стороны подтвердили факт участия северокорейских военных в действиях на стороне России. В частности, речь идет о саперах и военных строителях, направленных в Курскую область. Два визита в Пхеньян совершил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, после чего лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал дальнейшую поддержку России. Российский президент Владимир Путин выразил благодарность военнослужащим из Северной Кореи, оказавшим содействие в освобождении Курской области. По словам главы государства, действия северокорейских военных были продиктованы солидарностью, стремлением к справедливости и искренним чувством товарищества, что особенно ценится в России.