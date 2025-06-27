ВВС Израиля атаковали военный объект «Хезболлы» на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля нанесли удар по территории Ливана. По данным армейской пресс-службы, самолеты атаковали объекты организации «Хезболла» в районе хребта Бофорт на юге страны. Их использовали для управления огнем и обороной.

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Это место было частью важного подземного укрытия, которое раньше уже разбомбили, говорится в сообщении. Однако израильские военные обнаружили попытки его восстановить.

В Израиле заявили, что попытки реабилитации объекта представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между странами.

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» с 27 ноября прошлого года. Операция по уничтожению инфраструктуры этого движения в Ливане началась в конце сентября.

Осенью 2024 года израильская армия уничтожила Хасана Насраллу, генерального секретаря группировки, и Али Караки, командира южного командования, а также других военачальников..