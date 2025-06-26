Воевавший на СВО мигрант обратился к «Русской общине»

Воевавший на фронтах специальной военной операции (СВО) мигрант обратился к «Русской общине» за помощью и получил ее. Об этом сообщает «Русская община» в Telegram.

Речь идет о ветеране ЧВК «Вагнер» Шарифхудже Ермахмадове. Он получил ранение в зоне СВО и был представлен к медали «За отвагу». Однако юридически оформить награду он не смог. После этого мужчина обратился к общественникам.

Активисты помогли ветерану решить его вопрос. На видео Ермахмадов выразил благодарность участникам движения за оказанную ему помощь. В самой «Русской общине» указали на готовность помогать участникам спецоперации вне зависимости от их национальной принадлежности.

Ранее семья другого бойца СВО 19 месяцев ждала положенной ей выплаты за орден Мужества. В Госдуме сложившуюся ситуацию назвали «беспримерным пофигизмом», однако отметил, что подобное является исключением.