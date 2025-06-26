На Украине признали продвижение ВС России у Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться у Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

Уточняется, что российские военные достигли успехов в селе Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) и других населенных пунктах на данном участке фронта.

«[ВС России] продвинулись в Шевченко, Каменском, возле Бурлацкого и Вольного Поля», — говорится в публикации.

26 июня российские войска взяли под контроль Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.