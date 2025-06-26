США сократили расходы на Украину в рамках Фонда поддержки коалиции и инициативы по оказанию помощи в безопасности в 2026 финансовом году. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, которую проводил совместно с генералом ВВС Дэн Кейн.

«В частности, были сокращены два фонда — фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине», — было заявлено на брифинге.

25 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Евросоюза прилагают усилия, чтобы США не потеряли интерес к конфликту на Украине. По его словам, речь идет не просто о региональном конфликте, а о безопасности евроатлантического пространства. Писториус отметил, что поддержка США является ключевой не только из-за масштабов военной помощи, но и в качестве сигнала для партнеров в НАТО.

Однако газета The New York Times писала, что саммит НАТО, который проходил с 24 по 25 июня в Гааге, стал еще одним мрачным знаком для Украины, поскольку российско-украинский конфликт не вошел в список приоритетных тем.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».