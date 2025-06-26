Алаудинов предрек возможное обрушение фронта ВСУ в Сумской области

Российские военные активно продвигаются на Сумском направлении, и фронт у Вооруженных сил Украины скоро может обрушиться. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов, слова которого приводит News.ru.

В ходе круглого стола в Госдуме «Оценка эффективности государственной политики в области поддержки военнослужащих и членов их семей» Апты Алаудинов обратил внимание на то, что ВСУ перебрасывает на Сумское направление много ресурсов.

«Снимая отовсюду ресурсы, за счет этих боевых действий [противник] делает продвижение наших подразделений еще более ускоренным. Я думаю, что в конечном итоге (…) фронт должен обрушиться», - отметил генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. При этом во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.